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В Кении по подозрению в убийстве учителя задержан ученик

Происшествия

Школа находится в криминальном районе города Накуру

Накуру, Кения, 28 января 2019, 07:41 — REGNUM  Ученик старшей школы в Кении, подозреваемый в убийстве учителя, задержан полицией. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Ученик четвертого класса старшей школы Hopewell в городе Накуру задержан за подозрение в убийстве своего учителя. По делу проходят еще двое подозреваемых.

Сообщается, что Питер Омари, учитель физики, 24 января отобрал у ученика мобильный телефон, который ему дали двое неизвестных на школьном дворе. Полицейские подозревают, что трое подозреваемых намеревались подстроить убийство учителя.

Это уже не первая попытка. Сообщается, что в 2017 году те же двое передавали другому ученику телефон во дворе школы.

Вечером 24 января после занятий учитель был обнаружен полицией за зданием школы мертвым.

Район, где находится школа — криминальный. Здесь происходит много преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, алкоголя и техники. Все это нелегально проносится в учебное заведение.

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