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Взрыв в столице Кении: есть раненые

Происшествия

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность

Найроби, 28 января 2019, 07:43 — REGNUM  Вечером 26 января в центре столицы Кении Найроби прогремел взрыв. Об этом сообщает BBC Swahili.

Два человека были ранены. Бомба была спрятана в сумке, которую оставили в тележке, взрыв произошел в районе Одеон, где наблюдалось большое скопление народа.

Глава полиции по городу Найроби Филип Ндоло рассказал журналистам, что человек сомалийского происхождения нанял носильщика с тележкой, упаковал в нее свои вещи. Когда они дошли до района Одеон, сомалиец пропал из вида. Вещи остались в тележке. Носильщик хотел найти в вещах удостоверение личности, чтобы вернуть вещи владельцу. Тут же прогремел взрыв.

Ранения получили носильщик и уличный торговец, который проходил рядом в момент взрыва.

Звуки взрыва стали причиной паники в многолюдном районе, сообщает Ндоло. Полицейские рассчитывают найти причастного к взрыву с помощью уличных камер. Полиция призывает граждан соблюдать осторожность в местах массового скопления людей.

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