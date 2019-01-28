В Крыму задержали вандала, осквернившего памятник «Вежливым людям»

Симферополь, , 07:21 — REGNUM В Крыму памятник «Вежливым людям», установленный в Симферополе, пострадал от действий вандалов. Злоумышленник облил монумент краской. По информации регионального управления МВД, подозреваемый задержан.

Также в сюжете: Крым: в Симферополе вандалы осквернили памятник Шевченко

В отношении мужчины, которому на вид примерно 35 лет, составлен протокол об административном правонарушении. Более того, правонарушение может обернуться и уголовным делом по ст. 214 УК РФ «(Вандализм»). В настоящее время решение о возбуждении дела решается. Свои действия злоумышленник объяснил недовольством властью, передают крымские «Вести».

Уточняется, что в момент совершения этого поступка, который вызвал возмущение горожан, мужчина был пьян.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник «Вежливые люди» в Симферополе был торжественно открыт в июне 2016 года в честь российских военнослужащих, которые находились в Крыму в период референдума о самоопределении полуострова в марте 2014 года. Установить монумент предложили крымские депутаты. Их вдохновил аналогичный памятник в Амурской области в городе Белогорске.

Читайте также: В Симферополе открыли монумент «вежливым людям»

Напомним, «вежливыми людьми» в Крыму называли военнослужащих, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность на основных объектах жизнедеятельности, а также охраняли избирательные участки и правительственные здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан вандал, закрасивший блокадную надпись на Невском