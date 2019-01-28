В Якутске разлились фекальные воды: не справляется коллектор

Якутск, , 07:39 — REGNUM В Якутске на улице Тургенева фекальными водами затопило гаражи, вода приближается к дороге. АО «Водоканал» отрицает информацию о прорыве канализации, передаёт ИА REGNUM.

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По информации Crimyakutia.ru, гаражи уже «плавают» в фекальных водах, грязная жижа разлилась недалеко от дороги. В АО «Водоканал» изданию заявили, что причиной разлива стал не прорыв канализации, а перегрузка коллектора.

«Коллектор не справляется. В данное время на месте работают три фекальные машины. Они уже сделали 30 рейсов. Работы идут», — заверили в коммунальной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в якутском городе Среднеколымск из-за разлива фекальных вод обсуждают необходимость введения режима ЧС. Город находится на грани экологического бедствия по вине организации, отвечающей за вывоз твёрдых и жидких коммунальных отходов. Многие септики перемёрзли, администрация винит в этом ответственную за их откачку компанию ИП Новосельцев. Там, в свою очередь, утверждают, что канализационные сети уже были переданы замороженными в ноябре 2018 года, не справилось с работами ООО «Комфорт».