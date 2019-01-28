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Теракты в Ираке: есть погибшие

Происшествия

Инцидент произошел в районе Ширкат, всего прогремело два взрыва

Багдад, 28 января 2019, 07:19 — REGNUM  В результате террористического акта в иракской провинции Салахаддин погибли по меньшей мере четыре сотрудника правоохранительных органов, сообщает 28 января Kurdistan.ru.

Инцидент произошел в районе Ширкат, всего прогремело два взрыва. Помимо погибших пострадали пять человек, в настоящее время они доставлены в госпиталь и им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление не взяла ни одна террористическая группировка, однако власти подозревают в организации теракта боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, еще в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы до сих представляют серьезную опасность для безопасности мирных граждан.

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Взрывы в Ираке
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