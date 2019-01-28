ДНР: ВСУ обстреляли из миномётов два посёлка

Луганск, , 07:19 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ дважды открыли огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 28 января официальный сайт оборонного ведомства.

Обстрелу подверглись позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок и Раевка.

По Желобку ВСУ выпустили 26 мин калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское, в район Раевки прилетело семь мин калибра 120 мм со стороны посёлка Старый Айдар.

В результате действий украинских силовиков никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по трём посёлкам, расположенным на территории ЛНР, более 150 единиц различных боеприпасов.

Отметим, использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина регулярно нарушает с момента их подписания, с 12 февраля 2015 года.

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