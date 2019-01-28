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Телефонные террористы «атаковали» Хакасию

Происшествия

Оперативные службы Хакасии проверяют полученную информацию

Абакан, 28 января 2019, 06:29 — REGNUM  Анонимные сообщения о взрывных устройствах в местах массового скопления людей поступают оперативным службам Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 января, в ГУ МЧС по региону.

Полученная информация проверяется, уточнили в ведомстве, добавив, что на минувшей неделе аналогичные анонимные сообщения поступали в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока.

Что касается Хакасии, с утра поступило уже более десятка сообщений о взрывных устройствах. Проводится эвакуация, пожарно-спасательные подразделения находятся в полной боевой готовности.

«Оперативные службы республики проверяют помещения. Населению просьба сохранять спокойствие», — резюмировали в республиканском главке МЧС.

Что за объекты подверглись «атакам» телефонных террористов, не сообщается. Однако, по информации местных массмедиа, это школы, торговый центр, поликлиника и так далее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, телефонные террористы 25 января «атаковали» Бурятию и Иркутскую область.

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Телефонный терроризм
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