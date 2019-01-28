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Владелец похищенной картины Куинджи за страховкой пока не обращался

Происшествия

Страховая компания ждёт необходимые документы и информацию о деталях происшествия

Владелец похищенной картины Куинджи за страховкой пока не обращался
Виктор Васнецов. Портрет Архипа Куинджи. 1869

Москва, 28 января 2019, 06:00 — REGNUM  Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденная из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, была застрахована в якутской компании «Стерх». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в страховой фирме, заявления от владельца картины и иных необходимых для возмещения её страховой стоимости документов пока не поступало.

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Договор об оказании страховых услуг был заключён с АО СК «Стерх» в августе 2018 года и действует на время проведения выставки картин Архипа Куинджи с 1 октября 2018 года по 1 февраля 2019-го.

В компании также пояснили, что более подробный комментарий предоставят только после получения всех необходимых документов и подробной информации о деталях происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, страховая стоимость картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» составляет 12 млн рублей. Полотно было украдено из Третьяковской галереи 27 января, похищение произошло в присутствии посетителей музея.

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