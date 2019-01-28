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Возможный похититель картины Куинджи попал на видео

Происшествия

У этого человека непропорционально большое лицо, высокий лоб и сильно выраженные скулы

Москва, 28 января 2019, 05:14 — REGNUM  Видеокамеры запечатлели мужчину, вероятно похитившего картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах виден коротко стриженый мужчина в темной кофте и темных брюках. Какой-либо сумки в его руках нет, он держит какой-то небольшой черный предмет.

В полиции уточнили, что подозреваемому на вид 20−25 лет, рост около 170 см, худощавое телосложение. У этого человека непропорционально большое лицо, высокий лоб и сильно выраженные скулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в одном из залов Третьяковской галереи в Москве была похищена картина Куинджи. Злоумышленники действовали дерзко, сняв картину со стены в присутствии посетителей и смотрителей музея. Инцидентом занимается полиция.

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