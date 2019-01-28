В Чечне автомобиль сорвался в пропасть, люди погибли

с. Шатой, Чечня, , 05:02 — REGNUM Легковой автомобиль упал в пропасть в Шатойском районе Чечни, находившиеся в нем люди погибли. Об происшествии сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось вечером 27 января на трассе «Шатой-Итум-Кали» между селами Нихалой и Вашиндарой. Машина сорвалась в ущелье глубиной 80 метров, уточняют «Вести».

По предварительным данным, погибли три человека. Спасатели поднимают их тела из ущелья.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Чечне погибли три человека при столкновении легкового автомобиля с грузовиком «Газель». Авария случилась на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Чечен-Аул.

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