Понедельник, 28 Января 2019 года
05:02:51 МСК

В Чечне автомобиль сорвался в пропасть, люди погибли

Происшествия

Спасатели поднимают тела погибших из ущелья

с. Шатой, Чечня, 28 января 2019, 05:02 — REGNUM  Легковой автомобиль упал в пропасть в Шатойском районе Чечни, находившиеся в нем люди погибли. Об происшествии сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось вечером 27 января на трассе «Шатой-Итум-Кали» между селами Нихалой и Вашиндарой. Машина сорвалась в ущелье глубиной 80 метров, уточняют «Вести».

По предварительным данным, погибли три человека. Спасатели поднимают их тела из ущелья.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Чечне погибли три человека при столкновении легкового автомобиля с грузовиком «Газель». Авария случилась на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Чечен-Аул.

Читайте также: Три человека погибли в результате ДТП в Чечне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить