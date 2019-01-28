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Теракт в Буркина-Фасо унес жизни десяти человек

Происшествия

Атака произошла утром 27 января в деревне Сикире

Уагадугу, 28 января 2019, 04:05 — REGNUM  Десять человек погибли в результате нападения вооруженных людей на селение в провинции Сум на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Атака произошла утром 27 января в деревне Сикире. Нападавшие открыли огонь по людям, также они грабили и поджигали магазины. Погибли десять человек, еще двое получили тяжелые ранения.

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Инцидент рассматривается как теракт, уточнили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января власти Буркина-Фасо продлили в ряде северных провинций режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за активности исламистских группировок. Действия военных направлены на выявление и ликвидацию баз боевиков.

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