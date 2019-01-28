В Крыму осквернен памятник «Вежливым людям»

Симферополь, , 02:07 — REGNUM Памятник «Вежливым людям» в Симферополе облили красной краской. Об инциденте сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.

Вандалом оказался мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении за появление в пьяном виде в общественных местах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», отметили правоохранители.

Памятник российским солдатам — «вежливым людям» — был открыт в Симферополе в 2016 году. Скульптурная группа с военнослужащим, девочкой и котом напоминает о событиях 2014 года, когда российские военные блокировали стратегические объекты в Крыму, чтобы обеспечить свободное проведение голосования о статусе полуострова.

Напомним, весной 2014 года более 95% крымчан высказались на референдуме за вхождение региона в состав РФ.

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