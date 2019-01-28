Крымский пейзаж Куинджи экстренно внесли в реестр украденных картин

Москва, , 00:52 — REGNUM Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» экстренно включена в реестр похищенных произведений искусства. Об этом рассказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в эфире телеканала «Россия 24».

Крымский пейзаж Куинджи, дерзко похищенный из экспозиции Третьяковской галереи в Москве, вносится в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Такие меры предприняты, чтобы предотвратить возможный вывоз картины за рубеж, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» неизвестные сняли со стены в одном из залов музея. В это время в Третьяковской галерее находились посетители. Злоумышленники скрылись, инцидент расследует полиция.

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