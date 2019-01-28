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Названа страховая стоимость похищенного пейзажа Куинджи

Происшествия

Картину «Ай-Петри. Крым» относят к «крымскому циклу» работ художника

Москва, 28 января 2019, 00:42 — REGNUM  Страховая стоимость картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенной из залов Третьяковской галереи, составляет 12 млн рублей. Об этом рассказала советник министра культуры Ольга Андоньева, передает RNS.

«Страховая стоимость картины составляет 12 млн рублей», — отметила Андоньева.

Стоит отметить, что рыночная стоимость произведений искусства, как правило, значительно больше страховой суммы.

Картину «Ай-Петри. Крым» относят к «крымскому циклу» работ Куинджи. Над этим пейзажем художник работал в промежутке с 1898 по 1908 год, изобразив на нем гору Ай-Петри (1234 м) — одну из наиболее известных достопримечательностей полуострова. Пейзаж написан маслом на холсте, его размеры — 39 см на 53 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» дерзко похитили из Третьяковской галереи. Полиция ведет розыск злоумышленников.

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