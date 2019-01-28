Картину Куинджи украли из Третьяковки на глазах посетителей

Москва, , 00:29 — REGNUM Злоумышленники украли из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» прямо на глазах посетителей. Личности похитителей устанавливаются, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что о краже в полицию сообщили работники музея. Осуществляя видеонаблюдение за экспозицией, они увидели, как «неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину», после чего покинули галерею и скрылись.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Лица, похитившие картину, разыскиваются, отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минкультуры подтвердили исчезновение одной из работ пейзажиста Куинджи из Третьяковской галереи. Музей был некоторое время оцеплен полицией.

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