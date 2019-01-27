СМИ: Киргизский депутат участвовал в решении спора между контрабандистами

Бишкек, , 23:03 — REGNUM На контрольно-пропускном пункте киргизско-казахстанской границы, расположенном в киргизском городе Токмак, произошла драка между контрабандистами. Впоследствии разбирательства между представителями преступного мира продолжились за пределами КПП и переросли в перестрелку, пишет «Kaktus.media».

Участие в драке и стрельбе принимали четверо граждан Киргизии: «старые контрабандисты» Дастан и Кубан, последний из которых, возможно, является депутатом Токмакского городского парламента — с одной стороны, и «новые контрабандисты» Бахтияр и Аскат — с другой.

По информации источников в силовых структурах, на которые ссылается «Kaktus», «старые» контрабандисты решили поставить новичков на «отметку». Для этого они приехали на контрольно-пропускной пункт в Токмак, где избили водителя грузового автомобиля, подчинявшегося «новым контрабандистам» прямо на территории КПП, где досматриваются автомобили.

Пострадавший шофер позвонил своим покровителям и попросил разобраться с обидчиками. После этого на место приехали Аскат и Бахтияр, где драка продолжилась уже с их участием. Затем в ход пошло оружие. В результате перестрелки один из «молодых контрабандистов» получил несколько огнестрельных ранений. Сейчас он лечится, находясь у себя дома.

«Ночью после инцидента на место приезжал депутат парламента Киргизии по кличке «Чемпион», который пытался урегулировать конфликт с «молодыми контрабандистами» и уговорить их не обращаться в органы внутренних дел», — отмечают киргизстанские СМИ.

ИА REGNUM отмечает, что настоящее имя депутата республиканского парламента Киргизии, участвовавшего в примирении контрабандистов, в СМИ не упоминается.

В пресс-центре пограничной службы Киргизии информацию о драке и перестрелке на территории пункта пропуска «Токмок-автодорожный» опровергли, пишет «Азаттык».

"К шлагбауму КПП прибежал гражданин Киргизии, которого преследовали два других человека. Он обратился за помощью к военнослужащим. Пограничники, выйдя за территорию КПП, разняли дерущихся, которые затем разбежались в разные стороны. На прилегающей к пункту пропуску территории автомашины с якобы следами от пуль, а также патроны и гильзы не обнаружены», — подчеркивают в погранслужбе.

В свою очередь Kaktus. media опубликовал видео с поврежденными машинами:

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад на границе Киргизии с Казахстаном произошел еще один вооруженный инцидент, в результате которого киргизстанские пограничники смертельно ранили одного из контрабандистов, напавшего на них с ножом.

Отметим также, что в последние годы возросли объемы контрабанды нефтепродуктов из Казахстана в Киргизию. По мнению экспертов, это произошло из-за более низкой стоимости казахстанского бензина и дизтоплива, а также по причине девальвация казахской национальной валюты.

Читайте также: Падение курса казахского тенге привело к росту контрабанды ГСМ в Киргизии