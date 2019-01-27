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Число пострадавших в результате взрыва в Гааге возросло до девяти человек

Происшествия

Мощный взрыв в Гааге, в результате которого частично обрушились фасады ряда зданий, произошел 27 января

Гаага, Нидерланды, 27 января 2019, 21:58 — REGNUM  При взрыве в жилом здании в Гааге на западе Нидерландов пострадали, по последним данным, девять человек. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на свои источники.

«Пострадали девять человек, которые были доставлены в больницы», — передает вещатель.

Отмечается, что под обломками здания может находиться еще один человек.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв в Гааге, в результате которого частично обрушились фасады ряда зданий, произошел 27 января. По предварительной версии, которую рассматривают следователи, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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Взрывы бытового газа
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