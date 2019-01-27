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Минкультуры РФ подтвердило пропажу картины Куинджи из Третьяковки

Происшествия

6 октября 2018 года в Третьяковке открылась выставка «Архип Куинджи», где гости музея могли увидеть около 180 работ пейзажиста

Минкультуры РФ подтвердило пропажу картины Куинджи из Третьяковки
Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898-1908

Москва, 27 января 2019, 20:56 — REGNUM  Информация о пропаже из Третьяковской галереи в Москве картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» соответствует действительности. Об этом директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов сообщил «Агентству Москва».

«Мы (Минкультуры РФ) проверяем информацию о пропаже одной из работ А. Куинджи… — сказал Кононов. — Картина «Ай-Петри».

По его словам, культурное учреждение оцеплено сотрудниками полиции, а посетителей какое-то время «не впускали и не выпускали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2018 года в Третьяковке открылась выставка «Архип Куинджи», где гости музея могли увидеть около 180 работ пейзажиста. На выставке собраны работы Куинджи не только из Третьяковской галереи и Русского музея, но и из 19 крупнейших региональных коллекций.

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