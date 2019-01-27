Власти Зауралья решили, как помогут матери троих погибших детей

Курган, , 20:20 — REGNUM В Курганской области мать троих детей, погибших из-за пожара в деревянном жилом доме деревни Раздольная, получит материальную помощь из резервного фонда региона. Такое поручение дал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Кроме того, власти помогут с организацией похорон детей. Наконец, женщина сможет надеяться на помощь с восстановлением утраченных документов. Также чиновники помогут ей решить вопрос с тем, где жить в дальнейшем.

А тем временем, напомним, СКР расследует уголовное дело. Оно возбуждено по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник в доме рано утром 27 января. Погибли три ребёнка, а их мать находится в одной из больниц Кургана. По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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