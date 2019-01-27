Воскресенье, 27 Января 2019 года
20:31:53 МСК

Власти Зауралья решили, как помогут матери троих погибших детей

Происшествия

Из резервного фонда будет выдана материальная помощь, также помощь окажут с похоронами и восстановлением документов

Власти Зауралья решили, как помогут матери троих погибших детей
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Тушение пожара

Курган, 27 января 2019, 20:20 — REGNUM  В Курганской области мать троих детей, погибших из-за пожара в деревянном жилом доме деревни Раздольная, получит материальную помощь из резервного фонда региона. Такое поручение дал врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Кроме того, власти помогут с организацией похорон детей. Наконец, женщина сможет надеяться на помощь с восстановлением утраченных документов. Также чиновники помогут ей решить вопрос с тем, где жить в дальнейшем.

А тем временем, напомним, СКР расследует уголовное дело. Оно возбуждено по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник в доме рано утром 27 января. Погибли три ребёнка, а их мать находится в одной из больниц Кургана. По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: После гибели троих детей в Зауралье снова озаботились профилактикой пожаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить