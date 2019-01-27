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Рейсовый автобус попал в ДТП в Вологодской области

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 27 января, на 316 км автодороги А114 «Вологда — Новая Ладога»

Рейсовый автобус попал в ДТП в Вологодской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Вологда, 27 января 2019, 20:17 — REGNUM  В Вологодской области опрокинулся рейсовый автобус с 30 пассажирами, следовавший по маршруту Весьегонск — Санкт-Петербург. Об этом сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

ДТП произошло в воскресенье, 27 января, на 316 км автодороги А114 «Вологда — Новая Ладога». По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

По словам собеседника агентства, водитель автобуса Volvo, по непонятным причинам, совершил съезд с дороги влево по ходу движения и опрокинулся.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

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