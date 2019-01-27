После гибели троих детей в Зауралье снова озаботились профилактикой пожаров

Курган, , 20:08 — REGNUM В Курганской области сотрудники полиции и МЧС снова посетят многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, и проведут для них инструктаж по правилам пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Такое поручение главам районных администраций дал врио главы региона Вадим Шумков. 27 января он провёл оперативное совещание, на котором обсуждалось, как помочь женщине, потерявшей во время пожара в Юргамышском районе своих троих детей. Инструктажи будут касаться работы с газовым и электрическим оборудованием, а также с печами.

Кроме того, в ближайшее время пройдёт заседание межведомственной рабочей группы, в ходе которого предстоит проанализировать причины подобных трагедий и выработать меры по их предупреждению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 27 января в одном из жилых домов на территории деревни Раздольная произошёл пожар. Погибли трое детей. Их мать госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Зауралья обещают помочь семье, потерявшей троих детей