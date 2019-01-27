В Гааге в результате взрыва произошли обрушения в трех зданиях

Гаага, Нидерланды, , 19:58 — REGNUM Мощный взрыв, в результате которого частично обрушились фасады в трёх жилых зданиях, произошел в Гааге на западе Нидерландов 27 января. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на данные сотрудников местных аварийных служб.

«Мощный взрыв в Гааге, — передает вещатель. — Фасады ряда зданий обрушились».

По предварительной версии, взрыв в одном из зданий мог произойти из-за утечки голубого топлива. Сотрудники местных аварийных служб не исключают, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время на месте ЧП работают медики и спасатели.