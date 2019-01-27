Воскресенье, 27 Января 2019 года
19:58:45 МСК

В Гааге в результате взрыва произошли обрушения в трех зданиях

Происшествия

«Мощный взрыв в Гааге»

Гаага, Нидерланды, 27 января 2019, 19:58 — REGNUM  Мощный взрыв, в результате которого частично обрушились фасады в трёх жилых зданиях, произошел в Гааге на западе Нидерландов 27 января. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на данные сотрудников местных аварийных служб.

«Мощный взрыв в Гааге, — передает вещатель. — Фасады ряда зданий обрушились».

По предварительной версии, взрыв в одном из зданий мог произойти из-за утечки голубого топлива. Сотрудники местных аварийных служб не исключают, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время на месте ЧП работают медики и спасатели.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить