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Жители пострадавшего дома в Перми смогли попасть домой после ЧП

Происшествия

Жильцам позволили забрать вещи первой необходимости

Жители пострадавшего дома в Перми смогли попасть домой после ЧП
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Пермь, 27 января 2019, 18:46 — REGNUM  В Перми жители многоэтажного дома по улице Революции, 3/1 смогли на короткий срок вернуться домой после того, как их эвакуировали из-за обрушения перекрытия на верхнем этаже здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении администрации города, людям позволили забрать вещи первой необходимости.

Визит в свои квартиры жители нанесли в сопровождении спасателей. Решение о том, когда пермяки смогут вернуться домой, будет принято после экспертного обследования дома. Планируется, что 28 января эксперты начнут свою работу.

Пока же жителям предложили места в гостинице. По данным местных СМИ, жильё в маневренном фонде потребовалось примерно для 15 человек, остальные нашли временный приют у родственников и знакомых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января в высотный жилой дом содрогнулся от грохота. На верхнем этаже обрушилось бетонное перекрытие. Всех людей эвакуировали сначала на улицу, затем в гимназию № 33. Прямо на улице был развёрнут оперативный штаб. Планируется, что восстановительные работы займут два дня. В ГУ МЧС заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Однако людям запретили возвращаться в свои квартиры в целях безопасности.

Добавим, дом построен в 1993 году. по уточнённым данным, в нём проживают 230 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жильцов пострадавшего дома расселят в маневренном жилфонде Перми

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Обрушения зданий
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