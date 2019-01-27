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Жильцов пострадавшего дома расселят в маневренном жилфонде Перми

Происшествия

Всего в многоэтажке живут 230 человек

Жильцов пострадавшего дома расселят в маневренном жилфонде Перми
Иван Шилов © ИА REGNUM
Квартира

Пермь, 27 января 2019, 17:55 — REGNUM  Жильцы пострадавшей в Перми на улице Революции, 3/1 будут расселены в маневренном жилом фонде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом управлении мэрии города.

Всего в доме проживают 230 человек. Были эвакуированы 151 житель, в том числе 31 ребёнок. Пункт временного размещения создан в гимназии №33. Сейчас дом будут обследовать. А до итогов проверки жильцов поселят в маневренном жилфонде.

Напомним, днём 27 января на техническом этаже многоэтажки обрушилась плита. Среди людей пострадавших нет. Квартиры также не пострадали.

Жильцов срочно эвакуировали. Впрочем, по предварительным данным, угрозы обрушения многоэтажки нет.

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