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Неизвестные ограбили депутата в Киевской области

Происшествия

Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка

Киев, 27 января 2019, 17:04 — REGNUM  Неизвестные ограбили украинского депутата Владимира Куренного в Киево-Святошинском районе Киевской области. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в полиции Киевской области.

Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка.

«Злоумышленники на глазах у нардепа забрали из пассажирского сидения машины (Land Rover) кожаную сумку», — передает вещатель.

Отмечается, что добычей злоумышленников стали мобильный телефон, банковские карты, документы, а также травматический пистолет.

Возбуждено дело. Ведется поиск злоумышленников.

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