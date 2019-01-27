Неизвестные ограбили депутата в Киевской области

Киев, , 17:04 — REGNUM Неизвестные ограбили украинского депутата Владимира Куренного в Киево-Святошинском районе Киевской области. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщили в полиции Киевской области.

Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета в селе Ходосовка.

«Злоумышленники на глазах у нардепа забрали из пассажирского сидения машины (Land Rover) кожаную сумку», — передает вещатель.

Отмечается, что добычей злоумышленников стали мобильный телефон, банковские карты, документы, а также травматический пистолет.

Возбуждено дело. Ведется поиск злоумышленников.

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