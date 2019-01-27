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Вооруженные силы Турции нанесли артиллерийские удары по позициям РПК

Происшествия

«Части турецкой армии нанесли более 20 ударов»

Анкара, 27 января 2019, 16:40 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли артиллерийские удары по объектам представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По их данным, военная операция проводилась к югу от населенного пункта Аазаз и к югу и западу от поселка Маре.

«Части турецкой армии нанесли более 20 ударов из самоходных артиллерийских установок (САУ) по предполагаемым местам расположения боевиков», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, представители которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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