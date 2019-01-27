Воскресенье, 27 Января 2019 года
16:42:24 МСК

Буддистского монаха в Японии освободили от уплаты штрафа за вождение в рясе

Происшествия

Решение было принято под давлением общественности

Токио, 27 января 2019, 16:42 — REGNUM  Не возбуждать дело против буддистского монаха, отказавшегося уплачивать штраф за езду в традицонной для монахов одежде, решила полиция префектуры Фукуи в Японии. Об этом 27 января сообщает телеканал NHK.

Штраф за управление автомобилем в традиционной буддистской рясе монаху был выписан сотрудниками полиции префектуры Фукуи в сентябре 2018 года. Размер штрафа составил около 55 долларов США.

По мнению сотрудников полиции, езда в традиционной для монахов одежде может помешать управлению автомобилем и спровоцировать создание аварийной ситуации. Широкие рукава верхней рясы могут намотаться на руль автомобиля, а нижняя ряса может создать водителю трудности при перенесении ноги с педали газа на педаль тормоза.

Монах отказался оплачивать штраф, а сам инцидент вызвал горячий отклик со стороны общества и осуждение действий сотрудников полиции.

Руководством полиции префектуры Фукуи в результате было принято решение прислушаться к общественному мнению и освободить монаха от уплаты штрафа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о представлении правительством Японии проекта постановления о введении обязательных тестов на алкоголь для пилотов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии введут обязательные тесты на алкоголь для пилотов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения Правил дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить