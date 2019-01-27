ЧП в Перми: на укрепление обрушенных конструкций потребуется 2 дня

Пермь, , 16:29 — REGNUM В Перми жители дома по ул Революции, 3/1, который пострадал от обрушения перекрытия на верхнем этаже собрались в здании гимназии № 33. Составляются списки тех, кому надо предоставить временное жильё. Как сообщает 59.ru, во временный пункт размещения приехал глава Свердловского района города Андрей Усов, который заявил, что в ближайшее время в доме начнутся работы по укреплению конструкций.

Чиновник отметил, что на период восстановительных работ людям предоставят жильё. Он назвал адреса маневренного фонда, но если жителей предложение не устраивает, то они могут жить у родственников.

По предварительным данным, на укрепление конструкций, которые начали разрушаться, потребуется два дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января в 14-этажном доме между крышей и техническим этажом произошло обрушение перекрытия. Всех людей эвакуировали. Ранее заявили об отсутствии угрозы обрушения. Принято решение об укреплении конструкций. Людей в дом не пускают. Здание отключено от коммуникаций.

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