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Пострадавшей в Перми после обрушения многоэтажке ничего не угрожает

Происшествия

Тем не менее жильцы пока эвакуированы

Пострадавшей в Перми после обрушения многоэтажке ничего не угрожает
voron77
Многоквартирный дом

Пермь, 27 января 2019, 16:18 — REGNUM  В перми нет угрозы обрушения 14-этажного дома на улице Революции, 3/1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС.

Квартиры после обрушения на техническом этаже также не пострадали. Тем не менее сейчас жильцы эвакуированы. На месте работают мэр Перми Дмитрий Самойлов, а также сотрудники МЧС, полиции и других ведомств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение перекрытия произошло на техническом этаже днём 27 января. Спасателям поступило сообщение в 15:15 по местному времени.

Обследование здания планируют провести 28 января. До его итогов жильцов не пустят в свои квартиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение в многоэтажке Перми: жильцов не пустят в квартиры

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Обрушения зданий
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