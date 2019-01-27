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Неизвестные ворвались в посольство Камеруна в Берлине

Происшествия

Никто не пострадал

Берлин, 27 января 2019, 16:16 — REGNUM  Неизвестные в количестве около десяти человек ворвались в ночь на 27 января в посольство Камеруна в Берлине. Об этом 27 января сообщает Bild.

Как сообщили изданию представители полиции, группа неизвестных, вторгшихся в здание, выдвинула политические требования. Какого рода были требования не сообщается.

Сотрудникам полиции удалось к утру вывести всех людей из здания посольства. Погибших и пострадавших нет. Нападавшие нанесли зданию ряд повреждений.

Отмечается, что полиция не говорит о причинах произошедшего, ссылаясь на изучение ситуации. В настоящее время идёт расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на депутата бундестага, лидера отделения партии АдГ в Бремене Франка Магнитца. Он получил травмы головы и повреждение глаза. председатель фракции партии в бундестаге Александр Гауланд заявил, что данное нападение является следствием «дискриминации и травли АдГ».

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Политическая жизнь Германии
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