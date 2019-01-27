Обрушение в многоэтажке Перми: жильцов не пустят в квартиры

Пермь, , 15:46 — REGNUM Жильцов 14-этажного дома на улице Революции, дом 3/1 в Перми не запустят в свои квартиры минимум до 28 января. На понедельник назначено детальное обследование всего дома с привлечением экспертов, заявил журналистам заместитель главы краевого управления МЧС России Александр Стяжкин.

«До этого времени в квартиры никто допущен не будет», — пояснил Стяжин, цитирует его издание 59.ru.

Все жильцы получат временное жильё. Сейчас власти решают вопрос с временным размещением граждан и выясняют, скольким именно людям оно потребуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на техническом этаже дома 1993 года постройки рухнули перекрытия. После этого граждан эвакуировали.

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