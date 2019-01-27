Три человека погибли в результате стрельбы в Вашингтоне

Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Три человека погибли в результате стрельбы в городе Вашингтоне в США. Об этом 27 января сообщил в Twitter сетного департамента полиции начальник полиции города Питер Ньюшем.

Тела двоих мужчин были обнаружены в автомобиле в районе Форт-Дэвис. Тело третьего мужчины было найдено примерно в 45 метрах от автомобиля.

Полиция ведёт розыск нескольких подозреваемых в стрельбе. При этом Питер Ньюшем отметил, что район, где произошёл инцидент, считается «тихим».

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в американском штате Джорджия. Здесь в результате стрельбы погибли четыре человека, ещё один человек был госпитализирован. Убитые были обнаружены в разных районах города Рокмарт.

Полиция проверяет всю информацию, которая может помочь установлению личности преступника и его последующему задержаню.

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