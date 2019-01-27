Воскресенье, 27 Января 2019 года
15:25:43 МСК

Обрушение в многоэтажке Перми: дом обесточен

Происшествия

Всех людей эвакуируют

Обрушение в многоэтажке Перми: дом обесточен
Иллюстрация: Http://59.mchs.gov.ru
В высотном жилом доме обрушилось перекрытие на верхнем этаже

Пермь, 27 января 2019, 14:59 — REGNUM  В Перми продолжается эвакуация всех жителей одноподъездного 14-этажного дома по ул. Революции, 3/1. Как сообщает 59.ru, дом обесточен и отключён от коммуникаций.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пострадавших нет. Однако местные СМИ ведут прямую трансляцию с места события и было видно, как из дома на носилках вынесли человека. Его приняли медики скорой помощи.

Людей эвакуируют на улицу. На месте работает оперативный штаб. Эвакуированным жителям предложили пройти в здание гимназии № 3.

Напомним, во второй половине дня, 27 января, в многоэтажном доме произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в Перми: рухнула плита в многоэтажном жилом доме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить