Обрушение в многоэтажке Перми: дом обесточен

Пермь, , 14:59 — REGNUM В Перми продолжается эвакуация всех жителей одноподъездного 14-этажного дома по ул. Революции, 3/1. Как сообщает 59.ru, дом обесточен и отключён от коммуникаций.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пострадавших нет. Однако местные СМИ ведут прямую трансляцию с места события и было видно, как из дома на носилках вынесли человека. Его приняли медики скорой помощи.

Людей эвакуируют на улицу. На месте работает оперативный штаб. Эвакуированным жителям предложили пройти в здание гимназии № 3.

Напомним, во второй половине дня, 27 января, в многоэтажном доме произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.

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