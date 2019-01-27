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ЧП в Перми: рухнула плита в многоэтажном жилом доме

Происшествия

Пострадавших нет

Пермь, 27 января 2019, 14:42 — REGNUM  В Перми во второй половине дня 27 января произошло ЧП. В 14-этажном доме ул. Революции, 3/1 между крышей и техэтажом обрушилось перекрытие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о происшествии в дежурную службу поступило в 13:15 по местному времени (15:15 мск). По данным ведомства, человеческих жертв нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Проводится эвакуация жильцов. Вопрос с временным размещением жильцов на месте решают представители администрации района. Пока людей выводят на улицу.

Информресурсы отмечают, что дом, в котором произошло обрушение плиты, построен в 1993 году. В нём проживает 120 человек.

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Строительство жилья
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