Взрывались газовые баллоны: в Екатеринбурге на заводе потушен крупный пожар

Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные потушили крупный пожар на улице Альпинистов. Очаг возник в складе, расположенном на заводе металлоконструкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении МЧС.

На складе, ангар под который был сдан в аренду, находились автодетали, а также производственное и торговое оборудование. Горючая загрузка оказалась высокой и мешала поиску источника пожара. Также здесь были газовые баллоны, которые из-за высокой температуры взрывались.

Сообщение о пламени на складе поступило пожарным в 0:54 по местному времени. К 5:00 пожар удалось локализовать. Общая площадь возгорания составила 1500 кв. метров. С огнём боролись около 90 человек, также было задействовано 26 единиц техники.

В 14:29 проливка и разборка сгоревших конструкций были завершены. Пожару дали общий отбой. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.