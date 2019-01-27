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Власти Зауралья обещают помочь семье, потерявшей троих детей

Происшествия

Мать будут лечить в Кургане

Курган, 27 января 2019, 14:16 — REGNUM  В Курганской области власти окажут помощь семье, которая потеряла во время пожара троих маленьких детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Мать детей будет доставлена в Курган. Здесь ей окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь. В Юргамышском районе также создана и уже работает комиссия, которую возглавляет областной детский омбудсмен Алёна Лопатина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошло рано утром 27 января в селе Раздольное. Сообщение о пожаре поступило пожарным в 5:17 по местному времени. Бревенчатый дом был полностью охвачен огнём.

Во время пожара погибли трое детей.

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