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ДТП в Калмыкии стало причиной гибели четырёх человек

Происшествия

Ещё двое получили травмы

Элиста, 27 января 2019, 14:15 — REGNUM  Четыре человека погибли, двое пострадали в результате автоаварии в Калмыкии. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

ДТП произошло около восьми часов утра по местному времени на 51-м километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский» в Черноземельском районе Калмыкии.

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Приора» и «Лада Калина». У автомобиля «Лада Приора» были номера Республики Дагестан.

В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Приора» и два пассажира «Лада Калина». Ещё один пассажир «Лада Приора» и один из «Лада Калина» были госпитализированы в лечебные учреждения Яшкульского и Черноземельского районов Калмыкии.

На месте ДТП работает оперативно-слкдственная группа и сотрудники УГИБДД МВД, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Башкирии погибли четыре человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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