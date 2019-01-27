ДТП в Калмыкии стало причиной гибели четырёх человек

Элиста, 27 января 2019, 14:15 — REGNUM Четыре человека погибли, двое пострадали в результате автоаварии в Калмыкии. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
ДТП произошло около восьми часов утра по местному времени на 51-м километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский» в Черноземельском районе Калмыкии.
По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля: «Лада Приора» и «Лада Калина». У автомобиля «Лада Приора» были номера Республики Дагестан.
В результате ДТП погибли два пассажира «Лада Приора» и два пассажира «Лада Калина». Ещё один пассажир «Лада Приора» и один из «Лада Калина» были госпитализированы в лечебные учреждения Яшкульского и Черноземельского районов Калмыкии.
На месте ДТП работает оперативно-слкдственная группа и сотрудники УГИБДД МВД, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Башкирии.
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