Девять компаний в Японии получили письма с угрозами и неизвестным порошком

Токио, , 13:18 — REGNUM Девять японских компаний в разных районах страны получили письма с угрозами и подозрительным порошком, который, по утверждению авторов писем, содержит цианид. Об этом 27 января сообщает телеканал NHK.

Конверты были доставлены по почте 25 января. Среди получателей подозрительной корреспонденции — фармацевтические фирмы в Токио и Осаке, продовольственная компания в городе Саппоро на севере страны и газета Mainichi Shimbun в Токио.

По крайней мере в одном из посланий неизвестные отправители требовали выплаты им 35 млн южнокорейских вон (31 тысяча долларов) в биткойнах, которые следует перевести на счёт. В случае невыплаты автор письма угрожает распространить некие медицинские препараты, содержащие цианид.

Сообщается, что часть писем была отправлена от имени казнённых ранее членов экстремистской организации «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Авторы писем установили 22 февраля как окончательный срок выполнения требований.

По предварительной информации, в полиции была сделана проверка содержимого писем, наличие цианида в присланном порошке было подтверждено. В данное время авторы писем разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM о приведении в исполнение смертных приговоров членам экстремистской секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все приговорённые были казнены в июле 2018 года. Тело лидера организации после исполнения приговора было кремировано.

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