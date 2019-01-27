Воскресенье, 27 Января 2019 года
12:48:21 МСК

В Самарской области столкнулись грузовой и снегоуборочный поезда

Происшествия

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Самара, 27 января 2019, 12:48 — REGNUM  Уголовное дело было возбуждено следователями Приволжского следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ по факту бокового столкновения снегоуборочного поезда и грузового состава на станции Безымянка в Самарской области. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, столкновение произошло в 03:02 мск на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Столкнулись снегоуборочная путевая машина и грузовой поезд №3587.

В результате столкновения произошёл сход с рельс двух порожних вагонов грузового состава и снегоуборщика. Пострадавших нет, угрозы экологической обстановке в районе столкновения нет.

Как сообщила пресс-служба российских железных дорог, дя ликвидации последствий происшествия был поднят восстановительный поезд станции Безымянка.

Кроме того, был сокращен маршрут пригородного поезда Безенчук-Мирная до станции Самара и произошла задержка на 1 час 20 минут пассажирского поезда №123 Новосибирск — Белгород.

На месте происшествия работали комиссия Куйбышевской железной дороги, а также следователи и криминалисты СУ СК РФ. Ущерб, нанесённый поездам и инфраструктуре оценивается как крупный.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведётся следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении грузового поезда с углем под Иркутском. В результате аварии сошли с рельс 29 вагонов, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР проводит проверку по факту крушения поезда с углем под Иркутском

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить