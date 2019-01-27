В Самарской области столкнулись грузовой и снегоуборочный поезда

Самара, , 12:48 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями Приволжского следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) РФ по факту бокового столкновения снегоуборочного поезда и грузового состава на станции Безымянка в Самарской области. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, столкновение произошло в 03:02 мск на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги в Самарской области. Столкнулись снегоуборочная путевая машина и грузовой поезд №3587.

В результате столкновения произошёл сход с рельс двух порожних вагонов грузового состава и снегоуборщика. Пострадавших нет, угрозы экологической обстановке в районе столкновения нет.

Как сообщила пресс-служба российских железных дорог, дя ликвидации последствий происшествия был поднят восстановительный поезд станции Безымянка.

Кроме того, был сокращен маршрут пригородного поезда Безенчук-Мирная до станции Самара и произошла задержка на 1 час 20 минут пассажирского поезда №123 Новосибирск — Белгород.

На месте происшествия работали комиссия Куйбышевской железной дороги, а также следователи и криминалисты СУ СК РФ. Ущерб, нанесённый поездам и инфраструктуре оценивается как крупный.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведётся следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении грузового поезда с углем под Иркутском. В результате аварии сошли с рельс 29 вагонов, пострадавших нет.

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