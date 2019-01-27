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Пожар на комбинате в Магнитогорске тушили почти четыре часа

Происшествия

Обошлось без погибших и пострадавших

Магнитогорск, Челябинская область, 27 января 2019, 12:19 — REGNUM  Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате тушили почти четыре часа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 9:00 по местному времени (7:00 мск). В цехе углеподготовки горела лента транспортёра. На тушение огня были брошены 17 единиц техники и 57 человек. На месте тушения был создан оперативный штаб.

Благодаря принятым мерам пожар был локализован быстро. Его площадь достигла 770 кв. метров. Уже к 12:46 открытое горение ликвидировали. Обошлось без погибших и пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске ликвидирован полностью

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Пожары и взрывы на предприятиях
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