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Около 70 человек погибло в Индонезии в результате наводнений и оползней

Происшествия

Причиной бедствий стали проливные дожди

Около 70 человек погибло в Индонезии в результате наводнений и оползней
U.S. Embassy, Jakarta
Стихийное бедствие в Индонезии

Макассар, Индонезия, 27 января 2019, 11:48 — REGNUM  До 68 человек возросло число погибших в результате наводнений и оползней в провинции Южный Сулавеси в центральной части Индонезии. Ещё 47 человек получили травмы. Об этом 27 января сообщает агенство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Наводнения и оползни стали последствиями проливных дождей, которые вызвали разлив реки. Властями провинции была открыта дамба, которая находится в 30 километрах от города Макассара, административном центре региона. Глава поселения Гова отметил, что данная мера — вынужденная, так как сдерживание прибывающих потоков воды могло привести к гораздо худшим последствиям.

Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что бедствие затронуло 61 район провинции Южный Сулавеси.

Разгул стихии коснулся 5,8 тысяч человек. Были повреждены здания нескольких правительственных учреждений, разрушены девять мостов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 59 погибших, 47 пострадавших и 25 пропаших без вести в результате наводнений и оползней в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение в Индонезии: погибли 59 человек

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Наводнения
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