Пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске ликвидирован полностью

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:28 — REGNUM Пожар на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в городе Магнитогорске ликвидирован. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Ликвидация открытого горения произошла в 12:46 по местному времени (10:46 мск). На данный момент пожар лииквидирован. Проходит проливка помещений для исключения возможности повторного возгорания.

Также проводятся спецмероприятия по установлению причин и обстоятельств возгорания.

К тушению пожара были привлечены 57 человек личного состава и 17 единиц техники. Общая площадь возгорания в пиковый момент составила 770 кв. метров. Пострадавших и погибших нет, на произодственный цикл предприятия происшествие не повлияло.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на металлургическом комбинате в Мегнитогорске. Произошло возгорание транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки на высоте 30 метров. Сам цех находится в башне размерами 5 на 5 метров. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения и несколько боевых участков, что позволило огнеборцам оперативно локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.

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