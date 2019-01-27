Состояние четырёх человек остаётся тяжёлым после взрыва газа под Саратовом

Саратов, , 11:12 — REGNUM Четверо пострадавших после взрыва газа в кафе в посёлке Лысые горы в Саратовской области находятся в реанимации, их состояние оценено врачами как тяжёлое. Об этом 27 января сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Всего после взрыва травмы получили 22 человека, 14 из них были госпитализированы сначаа в районную больницу посёлка Лысые горы, затем транспортированы в региональный ожоговый центр города Саратова. Один пострадавший скончался в результате полученных травм.

Сообщается также, что среди пострадавших при ЧП есть двое детей, они находятся в Лысогорской районной больнице, их состояние здоровья не вызывает опасений у медиков.

Со всеми пострадавшими и их близкими работают психологи. Людям оказывается необходимаяинформативная и психологическая помощь и поддержка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении доследственной проверки по факту взрыва в кафе, которую инициировало следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

По предварительным данным в кафе из-за утечки газа, которая произошла по неизвестной пока причине, произошёл взрыв газового баллона. Пострадали посетители кафе, находившиеся там на праздновании дня рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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