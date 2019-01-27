Локализован пожар на металлургическом комбинате в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:11 — REGNUM Локализовано возгорание на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в городе Магнитогорске. Об этом 27 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС в 09:20 по местному времени. Возгорание произошло на транспортерой лента конвейера в цехе углеподготовки в башне размерами 5 на 5 метров на высоте около 30 метров.

Общая площадь возгорания составила около 770 кв. метров. При этом угрозы соседним зданиям не было, погибшие и пострадавшие отсутствуют. Высота башни осложнила тушение пожара, но пожарными были оперативно привлечены колечатые подъёмники и другая техника, что позволило оперативно локализовать пожар.

На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение на площади 320 кв. метров. На месте пожара работают 57 человек личного состава и 17 единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на металлургическом комбинате в Магнитогорске. В результате пожара технологический процесс на комбинате нарушен не был, были снижены производственные мощности.

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