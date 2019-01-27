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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Происшествия

Мощность комбината снижена из-за аварии

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Иллюстрация: Tatarstan.ru
Магнитогорский металлургический комбинат

Магнитогорск, Челябинская область, 27 января 2019, 09:54 — REGNUM  На металлургическом комбинате в Магнитогорске произошел пожар. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба МЧС России.

В 9:00 по местному времени в МЧС поступила информация о пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате. Пожар вспыхнул на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров.

В целом, технологический процесс на предприятии нарушен не был, однако мощность комбината снижена из-за аварии.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.

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