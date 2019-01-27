В ЛНР остались без водоснабжения два города

Луганск, , 09:20 — REGNUM Два города в Луганской Народной Республике остались без водоснабжения в результате аварии на водоводе. Об этом 27 января сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Подача воды полностью прекращена на город Золотое-5, в связи с порывом водовода диаметром 160 мм. Точное количество оставшихся без воды жителей ЛНР не сообщается. Без воды жители будут оставаться до окончания ремонтных работ, которые запланированы на 28 января.

Вторая авария произошла в городе Ровеньки. Здесь в связи с порывом на магистральном водоводе «Молодогвардейская насосная станция — город Ровеньки» была прекращена подача воды жителям города Ровеньки до устранения аварии. Диаметр порыва составил 800 мм.

Стоит отметить, что город Золотое-5 находится у линии соприкосновения в ЛНР. Несоблюдение военнослужащими Украины режима перемирия может затруднить проведение ремонтных работ на водоводе.