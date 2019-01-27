Жертвами взрыва на нефтепроводе в Мексике стали 114 человек

Мехико, , 08:56 — REGNUM До 114 человек выросло число погибших от взрыва на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго. Об этом 27 января сообщает газета The New York Times.

По информации, полученной от министра здравоохранения Мексики Хорхе Алькосера, в больнице скончались 46 пострадавших от взрыва, ещё 33 человека остаются в больнице.

Алькосер подчеркнул, что те пострадавшие. находящиеся в больнице, подвержены высокому риску заражения почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, так как они вдыхали раскалённый воздух, повредивший пострадавшим трахеи и бронхи. Трое пациентов были госпитализированы для прохождения лечения в Гальвестон, штат Техас (США). Мексиканские власти взяли на себя все расходы на лечение пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали 109 человек.

Напомним, что взрыв с последующим возгоранием на нефтепроводе в Мексике произошёл 18 января. В момент взрыва в этом месте находились сотни людей, которые занимались незаконным сливом горючего из несанкционированной врезки в трубопровод.

Стоит отметить, что хищение горючего является достаточно частым правонарушением в Мексике, несмотря на принимаемые правительством страны меры. На данный момент в стране расследуется около 1,8 тысячи дел, связанных с хищениями топлива.

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