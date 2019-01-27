Воскресенье, 27 Января 2019 года
08:13:29 МСК

Сильный ураган в Турции: ветер вырывает деревья, опрокидывает автобусы

Происшествия

Пострадали 12 человек, граждан России среди пострадавших нет

Анкара, 27 января 2019, 08:13 — REGNUM  Сильный ураган бушует уже несколько дней на юго-западе Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.

Во власти стихии оказались сразу несколько районов страны. Очевидцы опубликовали в сети видео, на которых видно, как ветер вырывает деревья, сносит различные рекламные конструкции и крыши домов, опрокидывает автобусы.

Сильный ураганный ветер с ливнями нанёс значительный ущерб в Анталии. Здесь за сутки было зафиксировано сразу пять смерчей. Один из них разбушевался в аэропорту города.

Образовавшийся на территории аэропорта смерч перевернул автобус с пассажирами, которых везли к трапу самолёта, микроавтобус, стоявший на территории аэропорта, поднял в воздух трапы двух самолётов и опрокинул на воздушные суда.

В результате разгула стихии в аэропорту ранения и травмы получили 12 человек, все они госпитализированы.

Также повреждены два самолёта и вертолёт полиции.

Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

По данным генконсульства РФ в Турции, среди пострадавших граждан России не было.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Погодные аномалии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить