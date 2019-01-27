Сильный ураган в Турции: ветер вырывает деревья, опрокидывает автобусы

Анкара, , 08:13 — REGNUM Сильный ураган бушует уже несколько дней на юго-западе Турции, есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.

Во власти стихии оказались сразу несколько районов страны. Очевидцы опубликовали в сети видео, на которых видно, как ветер вырывает деревья, сносит различные рекламные конструкции и крыши домов, опрокидывает автобусы.

Сильный ураганный ветер с ливнями нанёс значительный ущерб в Анталии. Здесь за сутки было зафиксировано сразу пять смерчей. Один из них разбушевался в аэропорту города.

Образовавшийся на территории аэропорта смерч перевернул автобус с пассажирами, которых везли к трапу самолёта, микроавтобус, стоявший на территории аэропорта, поднял в воздух трапы двух самолётов и опрокинул на воздушные суда.

В результате разгула стихии в аэропорту ранения и травмы получили 12 человек, все они госпитализированы.

Также повреждены два самолёта и вертолёт полиции.

Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

По данным генконсульства РФ в Турции, среди пострадавших граждан России не было.