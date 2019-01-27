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Жертвами двух взрывов на Филиппинах стали 19 человек

Происшествия

48 человек получили ранения

Манила, 27 января 2019, 07:52 — REGNUM  Число жертв серии взрывов на Филиппинах достигло 19 человек. Об этом накануне, 26 января, пишет The Washington Post со ссылкой на филиппинскую полицию.

Ранее стало известно, что в христианском храме на острове Холо во время воскресной службы прогремели два взрыва.

По последним данным, жертвами двух взрывов стали 19 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших. Ещё 48 получили ранения.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя отвественность за взрывы.

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