Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Оленегорск, Мурманская область, , 07:56 — REGNUM Кадры с крушением бомбардировщика Ту-22М3 в момент посадки на военном аэродроме в Мурманской опубликованы на видеохостинге YouTube.

На представленных кадрах видно, что катастрофа произошла при попытке посадки. Самолёт загорелся и разрушился через несколько секунд после соприкосновения шасси со взлётно-посадочной полосой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске. В момент катастрофы на борту находилось четыре человека, выжить удалось только одному лётчику.

В Минобороны сообщили, что причиной крушения самолёта стало попадание в снежный заряд, то есть снегопад, сопровождаемый сильными порывами ветра, что приводит к практически полному отсутствию видимости.