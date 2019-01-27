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Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22М3

Происшествия

Катастрофа произошла при попытки посадки

Оленегорск, Мурманская область, 27 января 2019, 07:56 — REGNUM  Кадры с крушением бомбардировщика Ту-22М3 в момент посадки на военном аэродроме в Мурманской опубликованы на видеохостинге YouTube.

На представленных кадрах видно, что катастрофа произошла при попытке посадки. Самолёт загорелся и разрушился через несколько секунд после соприкосновения шасси со взлётно-посадочной полосой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на военный аэродром в городе Оленегорске. В момент катастрофы на борту находилось четыре человека, выжить удалось только одному лётчику.

В Минобороны сообщили, что причиной крушения самолёта стало попадание в снежный заряд, то есть снегопад, сопровождаемый сильными порывами ветра, что приводит к практически полному отсутствию видимости.

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Авиапроисшествия
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